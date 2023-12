L'Inter è ancora lontana nella mente di Imanol Alguacil. Il tecnico della Real Sociedad vuole concentrarsi sulla sfida in Copa del Rey di domani pomeriggio contro i dilettanti maiorchini dell'Andratx, con tutta l'intenzone di rispettare al massimo l'avversario, militante nella Segunda Federal, l'equivalente iberico della Serie D italiana, dando tutto come sempre sul campo: "Come gestirò questa partita? Ma voi immaginate se dovessimo perdere? Ecco, questa è la risposta. Questo match per noi è vitale. Dobbiamo affrontarlo allo stesso modo di quelli con Villarreal e Inter.

La partita di Champions League, poi, è ancora lontana, anche se molti già pensano alla sfida con l'Inter. Ma la gara di domani è più importante di quella con l'Inter e la preparerò come si prepara una partita di Champions. Sia chiaro che non sarà facile, due anni fa il Siviglia con loro la spuntò solo ai rigori".