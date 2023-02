Prima del ritorno a San Siro da avversario dell'Inter, sua ex squadra da giocatore, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, Sergio Conceicao dovrà concentrarsi unicamente sul campionato, per guidare la rimonta del Porto sul Benfica, attualmente primo in classifica a +5. L'occasione per accorciare il gap dalla capolista verrà offerta dal match di sabato contro il Rio Ave che, oltre a regalare i tre punti ai Dragões, permetterebbe al classe 1974 di Coimbra di raggiungere le 200 vittorie in campo nazionale da allenatore portista in 254 partite.