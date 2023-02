Resta lunghissima la lista degli indisponibili del Porto a cinque giorni dalla sfida contro l'Inter valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Come fa sapere il club portoghese, all'allenamento della vigilia in preparazione della gara di campionato con il Rio Ave non hanno preso parte ben otto giocatori:sono rimasti ai box Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno ed Evanilson.