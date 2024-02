All'indomani dell'infortunio che ha tenuto i tifosi rojiblancos con il fiato sospeso fino all'esito degli esami, Alvaro Morata manda un messaggio di gratitudine alla sua gente e a tutte le persone che lo hanno supportato in queste ore: "Grazie a Dio non ho nulla di grave, molte grazie per i messaggi positivi".

Ma non solo, perché se l'attaccante dell'Atletico Madrid è stato inondato di messaggi di benevolenza, è stato anche evidentemente vittima di una pioggia di cattiveria sulla quale il madrileno non rimane in silenzio. "A tutta la gente che mostra odio vorrei augurare che la stessa voglia di augurare del male la abbiano per voler essere felici e lavorare" ha aggiunto prima di concludere con una promessa verso compagni e tifosi: "Farò del mio meglio per tornare quanto prima".