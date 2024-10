L'RB Lipsia dimentica la sconfitta beffa contro la Juventus in Champions League rilanciandosi in Bundesliga. La formazione di Marco Rose ha infatti superato quest'oggi l'Heidenheim col punteggio di 1-0: basta ai Roten Bullen la rete firmata dal belga Lois Openda per avere ragione degli avversari e portarsi a quota 14 punti in classifica, a ridosso del Bayern Monaco.