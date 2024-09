Allo squillo del Manchester City risponde l'altra avversaria inglese dell'Inter in Champions League, l'Arsenal di Mikel Arteta che si aggiudica il derby di Londra Nord superando il Tottenham in trasferta col punteggio di 1-0. Dopo un primo tempo equilibrato, con un maggiore possesso palle dei padroni di casa e con rare occasioni, condito anche da qualche momento di tensione, i Gunners trovano l'unghiata del vantaggio al minuto 64 col colpo di testa vincente di Gabriel Magalhaes che sorprende tutti su azione da corner e non lascia scampo a Guglielmo Vicario.

Con queste vittoria, i biancorossi restano a due punti dal City capolista, mentre la squadra di Ange Postecoglou resta ferma a quota quattro.