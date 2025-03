Non dovrebbe essere a rischio la presenza di Kim Min-jae per il doppio confronto che il Bayern Monaco affronterà ai quarti di finale di Champions League contro l'Inter l'8 e 16 aprile. Il difensore centrale sudcoreano, che convive con un'infiammazione al tendine d'Achille da ottobre, osserverà qualche settimana di riposo approfittando anche della sosta dedicata alle nazionali, per poi provare a tornare a disposizione di Vincent Kompany nella fase decisiva della stagione. Nello specifico, secondo le informazioni del portale tedesco Tz.de, l'ex giocatore del Napoli dovrebbe essere pronto al più tardi le sfide europee con i nerazzurri, inframezzate dal Der Klassiker contro il Borussia Dortmund del 12 aprile.