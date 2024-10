Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, continua nel suo criticismo nei confronti del nuovo Mondiale per Club. Il tecnico spagnolo ha rivelato di aver chiesto alla Premier League che le prime partite del Manchester City della prossima stagione vengano posticipate proprio per consentire un maggio recupero dopo la kermesse estiva, ma a suo dire la Premier non avrebbe accettato la richiesta: "La Premier League non ci ha permesso di posticipare le prime due partite per il nostro recupero. Grazie mille", ha detto Guardiola come riportato dalla BBC.

Guardiola aggiunge: "Penso che il club abbia chiesto alla lega di posticipare di una o due o tre settimane in modo che possiamo prenderci una vacanza dopo la Coppa del Mondo per Club, ma non è assolutamente consentito. La Premier League ci dice di sì? No. Assolutamente no". Tuttavia, dopo aver parlato con i dirigenti del City e della Premier League, la tv di stato britannica ha appreso che non c'è stata alcuna richiesta formale.