FIFA e UEFA non fanno passi indietro e per la Russia calcistica è ancora rimandato il ritorno nelle competizioni internazionali: secondo quanto riferito dal Daily Mail e confermato dall'emittente russa Match TV, infatti, le confederazioni calcistiche intendono confermare il ban nei confronti della RFU, la Federcalcio russa, deciso a poche settimane dall’inizio del conflitto in Ucraina e mantenuta nel corso di questi mille giorni di guerra.

La Nazionale russa dunque non sarà presente al sorteggio per i gironi di qualificazione al Mondiale del 2026 che si terrà in Nord America e le squadre di club anche nella prossima stagione resteranno fuori dalle coppe europee come accaduto negli ultimi due anni. Nel dare la notizia, Match TV ha citato problemi di sicurezza come motivo della conferma del divieto. Una fonte ha affermato che la FIFA e la UEFA non hanno modificato la loro posizione dalla sospensione della RFU, dichiarazione che ribadisce la gravità della situazione e la mancanza di qualsiasi prospettiva immediata di un cambiamento nel prossimo futuro.