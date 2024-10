In Germania si gioca la DFB Pokal e ci sono anche le due rivali tedesche dell'Inter in Champions League a scendere in campo. Alla BayArena è tutto facile per il Bayer Leverkusen che schiaccia 3-0 l'Elversberg indirizzando la gara già nel primo tempo con la doppietta di Schick e la rete di Garcia.

Qualche brivido in più, invece, per il RB Lipsia che si impone 4-2 sul St. Pauli con la doppietta di Poulsen e i gol di Baumgartner e Nusa. Per gli ospiti, invece, a colpire sono Guilavogui e Smith.