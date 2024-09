Inatteso stop interno per lo Sparta Praga che cade per 2-3 contro il Sigma Olomouc al termine di un match ricco di emozioni. La formazione granata va in vantaggio con Victor Olatunji al dodicesimo ma subisce nella ripresa la rimonta dei biancoblu coi gol di Yunusa Owolabi Muritala, Jan Flala e Filip Zorvan. Nel recupero, col Sigma in dieci per il rosso a Jachym Sip, lo Sparta accorcia le distanze con Ermal Krasniqi ma non va oltre. Oggi, lo Slavia Praga, impegnato contro i Bohemians, potrebbe tornare in vetta da solo.