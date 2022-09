La sosta è finita e il sipario è pronto ad alzarsi anche sulla Bundesliga, con il Bayern Monaco atteso dal delicato test contro il Bayer Leverkusen. Alla vigilia della sfida Julian Nagelsmann parla come di consueto in conferenza stampa, facendo anche il punto sugli infortunati in vista dei prossimi impegni: "La maggior parte dei giocatori è tornata bene e in salute. Mancano Coman, Hernandez, Sarr e Wanner. Con King dobbiamo vedere quando ha senso tornare. Può darsi che lo sarà parzialmente integrato la prossima settimana. Ci vorrà più tempo per Lucas" ha precisato il tecnico dei bavaresi, avversario dell'Inter nel girone di Champions.