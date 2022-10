Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Barcellona: "Meglio l'Inter o il Barcellona agli ottavi? Non ho una risposta per questa domanda. Ad essere onesti, non mi interessa: l'importante è chiudere il girone in testa - ha assicurato il tedesco -.Vogliamo vincere, si tratta del primo posto nel girone. Ma si tratta anche di vincere un match prestigioso. Se vuoi vincere la Champions, devi mandare segnali. Domani cercheremo di farlo", ha concluso.