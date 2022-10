Ancora una sconfitta per il Barcellona di Xavi che dopo il ko di San Siro e il pari con l'Inter al Camp Nou, fallisce anche la prova Bayern Monaco perdendo per 0-3. A fine gara, l'allenatore dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa, torna ancora una volta sul match di Milano: "Falliscono quelli che non ci provano, che non affrontano la situazione, mentre io credo che non l'abbiamo fatto. Siamo stati migliori del Bayern a Monaco, ci è mancato fare il risultato. A Milano sapete cosa è successo con la decisione arbitrale nel finale che ci ha penalizzato tantissimo. E poi ovviamente non siamo stati all'altezza di questa competizione, sì bisogna essere autocritici e migliorare con tutta l'umiltà del mondo, continuando a lavorare e vedremo cosa ci darà questa stagione. Certo abbiamo perso una competizione, la Champions per errori nostri ma penso che abbiamo ancora dei titoli in mano e che possiamo vincere, bisogna continuare a competere".