Continuano le brutte notizie per il tecnico del Barcellona Xavi, che nel corso del match contro l'Athletic Bilbao ha perso per infortunio il suo centrocampista Gavi, fresco di vittoria nel Golden Boy 2022. Il giovane catalano è uscito malconcio dopo un duro scontro avvenuto al 32esimo minuto di gioco con Dani Garcia, che lo ha colpito con forza sproporzionata alla gamba e al viso, senza risparmiare altri punti. Oltretutto, l'arbitro del match Juan Martinez Munuera non è intervenuto nella fattispecie e anzi ha ammonito lo stesso Xavi per le proteste. Gavi, a rischio per il match con il Bayern Monaco, è stato sostituito da Franck Kessié.