"Dopo una brutta partita devi affrontare la realtà nel miglior modo possibile, dimostrare che puoi giocare un buon calcio e vincere". Parola di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, intervistato da Movistar Plus+ il giorno dopo la doppietta siglata contro l'Inter nel pari del Camp Nou che complica la corsa dei blaugrana verso gli ottavi di Champions League: "È un momento un po' difficile ma sappiamo di avere la possibilità del Clasico, di andare là fuori per vincere la partita dimostrando che stiamo lottando per il campionato e che giochiamo un buon calcio".