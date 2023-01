La dirigenza di Viale della Liberazione si è spinta fino a 6 milioni netti più 500mila euro di bonus , proposta sicuramente importante ma non ancora in linea con le aspettative del difensore che, giusto ribadirlo, non è in trattativa con altri club e ha messo ovviamente la permanenza a Milano in cima alle sue preferenze . Alla luce della ricca proposta parigina, Skriniar vorrebbe che l'Inter si spingesse fino a 6,5 milioni netti più uno di bonus , in linea con i contratti firmati dai top in rosa come Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic . Ergo, la prossima mossa spetta proprio ai nerazzurri che, se rimanessero sulle loro posizioni, rischierebbero seriamente di perdere il proprio capitano virtuale a parametro zero a fine stagione.

Nessuna deadline , solo la naturale evoluzione di una trattativa tra due parti che non sono ancora d'accordo. L'Inter ovviamente si aspetta una risposta da Milan Skriniar prima possibile, ma il difensore slovacco non ha alcuna fretta di dare il responso definitivo, anche perché non è soddisfatto della proposta messa sul tavolo dal club nerazzurro.

Nel frattempo si è spento l'interesse del Chelsea che ha virato su altri difensori, mentre in vista di giugno potrebbe tornare alla carica il Tottenham, dal momento che Antonio Conte lo ha inserito nella lista dei suoi obiettivi consegnata a Fabio Paratici. Probabile che in caso di mancato accordo con l'Inter nel mentre possano emergere nuovi club interessati al colpaccio a costo zero così come è altrettanto probabile che il Paris Saint-Germain non molli di un centimetro in vista della prossima stagione. Quindi non ha senso fissare il calendario perché adesso, con i numerosi impegni che attendono la squadra di Simone Inzaghi dal 4 gennaio in poi, è anche difficile organizzare un incontro tra le parti. Incontro che potrebbe svolgersi dopo la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, ma anche in questo caso siamo nel campo delle ipotesi.

La certezza è che, in caso di mancato aumento dell'offerta da parte dell'Inter, Skriniar non risponderà in modo affermativo. È proprio qui che si gioca la partita per il suo rinnovo.

