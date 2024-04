"Durante i festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto ho cambiato più volte canale. Ho rosicato, ma è anche giusto così". Ospite di TvPlay.it, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, non ha nascosto di aver masticato amaro di fronte alle immagini di giubilo che sino viste ieri a Milano, durante la parata nerazzurra per celebrare la seconda stella.

Nel corso della festa, che si è protratta fino a tarda ora, Juan Cuadrado si è fatto trascinare dall'entusiasmo saltellando a un coro anti-Juve, sua ex squadra, intonato da tutta Piazza del Duomo. Un comportamento che non è piaciuto a Ravanelli: "E' una mancanza di rispetto verso i bianconeri, io quando vinsi lo scudetto con la Lazio, siccome lo vincemmo ai danni della Juventus, non partecipai a dei cori di sfottò per rispetto".