In esclusiva per FcInterNews abbiamo sentito l'ex allenatore del Frosinone Alberto Cavasin che parlando della sua stagione in gialloazzurro nell'anno 2007/08 ha dichiarato: "Si doveva fare un campionato lontano da pericoli e questo è stato fatto per tutta la stagione. Il presidente Stirpe chiedeva la valorizzazione di qualche giocatore e ci andò bene perché Lodi fece più di 20 gol e fu premiato andando a giocare in A. Rilanciammo Bocchetti come centrale difensivo, a novembre venne Eder che subito si dimostrò il giocatore che era. Rispettammo tutti gli obiettivi prefissati. Anno positivo con un presidente competente". Nel corso della sua carriera Cavasin ha giocato da allenatore varie volte contro l’Inter quando è stato a Lecce, Brescia e Treviso con dei ricordi non sempre belli ed infatti sottolinea: "Con l’Inter non ho mai avuto troppe soddisfazioni avendola affrontata sempre alla guida di squadre molto inferiori, però, al di là di qualche inciampo come il 6-0 con il Lecce, vincemmo nel 2000 in casa e andammo a pareggiare in 10 vs 11 a Milano con Tardelli allenatore"

PROSSIMO AVVERSARIO. I nerazzurri si presentano al match da capolista indiscussa e il tecnico Cavasin sottolinea: "L’Inter sta dimostrando tutta la sua forza. Ha una lunga striscia di risultati utili consecutivi. E’ partita molto bene, sta dimostrando tutte le sue capacita sia in Champions che in campionato. E’ frutto di un lavoro della dirigenza, mantenendo l’allenatore della scorsa stagione, cambiando poco e mettendo in rosa giocatori che poi hanno sempre risposto bene. L’Inter oggi dimostra che gli avversari li può battere tutti, dipende da lei, dalla continuità dovuta agli impegni di Champions e magari da qualche brutto incidente, perché non vedrei altre possibilità degli avversari come possano poterla insinuarle per la vittoria scudetto". Domenica a San Siro arriva il Frosinone, avversario sulla carta facile, ma ogni gara nasconde la sua insidia: "La partita per il Frosinone può essere complicata se l’Inter riesce ad esprimersi per quello che sono i suoi valori" – continua Cavasin - "la formazione di mister Di Francesco deve sperare che i nerazzurri accusino un po’ di stanchezza vista la Champions e che non riesca ad avere il giusto equilibro lasciando qualche possibilità al Frosinone di fare gol. L’Inter deve preoccuparsi solo di se stessa".

Daniele Luongo