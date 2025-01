Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato di Davide Frattesi e ha commentato i rumors di mercato attorno al centrocampista dell'Inter.

"Ricordo che nel calcio di oggi ci sono i cinque cambi e che ci sono tante partite da giocare. Nei panni della società, se un giocatore dovesse venire da me a dirmi che non è contento e che vuole andare via penserei che se uno non è contento magari si allena anche non ad alto livello e ti abbassa il livello stesso", le sue parole.

