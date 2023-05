"Mister Chivu in tre anni mi ha fatto crescere e abbiamo vinto anche un bellissimo scudetto dopo un'annata incredibile. Poi c'è Simone Inzaghi che ha creduto tanto in me e mi ha dato la grandissima opportunità di giocare a San Siro". Così Mattia Zanotti, nell'intervista rilasciata per il Matchday Programme di Inter-Sassuolo.

"Il gol che mi ha emozionato di più è quello del 3-0 contro la Juventus quando ho vinto il mio primo Scudetto con l'Inter con l'Under 15, tra l'altro è stata anche la mia prima rete con questa maglia - ha ricordato il terzino nerazzurro -. La partita, invece, è la rimonta contro il Cagliari nella semifinale dello Scudetto Primavera, anche se ero in tribuna è stata la chiusura di un cerchio perfetto di quell'annata incredibile e poi l'esordio in Prima Squadra".

Infine, Zanotti indica il suo idolo calcistico di infanzia: "Javier Zanetti, ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo e ogni volta mi ha dato degli ottimi consigli. Una frase che mi sono sempre portato dietro è questa: 'Gli obiettivi sono come una linea, quando la si raggiunge bisogna sempre allungarla un metro più avanti".