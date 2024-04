Questa mattina, Javier Zanetti è stato protagonista a Palazzo Farnese, in quel di Piacenza, nell'ambito del ciclo di incontri “Se la generazione Z interpreta il passato” organizzati dal Comune e rivolto ai ragazzi degli istituti superiori. Dopo il saluto del sindaco Katia Tarasconi, il vice presidente nerazzurro è stato sollecitato con alcune domande dai giornalisti Giorgio Lambri e Mauro Molinaroli, facendo un breve cenno al piacentino Simone Inzaghi, il demiurgo della squadra che si sta laureando campione d'Italia: "Sono felicissimo per quello che sta vivendo Simone, da quando è arrivato da noi si è capito subito che fosse una persona di grandi valori e con tanta passione per il calcio, e anche con tanta cultura del lavoro e insieme al suo staff questo lavoro sta dando i suoi frutti”, le parole di Pupi riportate da Piacenzasera.it.

