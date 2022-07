Intervistato dai colleghi cileni di ADN Deportes in vista della partecipazione della Roja Femenina alla Copa América del prossimo mese in Colombia, Javier Zanetti ha raccontato il rapporto stretto che lo lega a Iván Zamorano, suo ex compagno di squadra all'Inter: "E' come un fratello, è il padrino della mia prima figlia e fa parte della mia famiglia", ha detto il vice presidente nerazzurro durante un talk promosso da Mastercard. Prima di spendere parole dolci per Alexis Sánchez e Arturo Vidal, giocatori destinati a dire addio a Milano in questa sessione di calciomercato estiva: "Sono due grandi riferimenti della squadra cilena e penso che possano ancora giocare ad alto livello”, si è limitato a dire Pupi schivando l'argomento sul loro futuro.