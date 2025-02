È fatta per il trasferimento di Nicola Zalewski all'Inter. Anche la redazione del quotidiano Il Romanista conferma l'imminente passaggio dell'esterno nazionale polacco alla corte di Simone Inzaghi: la Roma e il club nerazzurro hanno chiuso il passaggio dell'esterno polacco, che si trasferirà in prestito. Definito l'accordo tra i due club e anche tra i giallorossi e il giocatore per il rinnovo di contratto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!