Il percorso netto nella Youth League 2024-25 consente all'Inter Primavera, capace di sommare cinque vittorie in altrettante partite segnando 18 gol e subendone 7, di far parte dell'élite delle prime sei squadre del 'Percorso Champions League'. Dopo aver conquistato i sedicesimi di finale con due turni d'anticipo, la squadra di Andrea Zanchetta, complice i pareggi di Shakhtar e Stoccarda, ora, a 90' dalla fine della fase campionato, è sicura di affrontare nel prossimo turno una tra le formazioni che si sono classificate tra il 17esimo e il 22esimo posto. La fase a eliminazione diretta inizierà tra l'11 e il 12 febbraio, mentre il 20 dicembre sarà il giorno del sorteggio. I nerazzurrini, ora primi della classe, affronteranno nell'ultima giornata del girone il Bayer Leverkusen il prossimo 10 dicembre.

