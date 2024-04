Presente al Padel Best Expo di Montecarlo, l'ex centrocampista Aron Winter è stato intercettato da TMW che lo ha sollecitato a rispondere su diversi temi che riguardano il calcio italiano. "Negli ultimi anni con Inzaghi si vede cosa ha fatto, stanno davvero giocando bene, si vede la differenza in classifica. Stanno meritando di vincere questo Scudetto, hanno una buonissima squadra" ha detto l'olandese sull'Inter di Simone Inzaghi.

Un'altra squadra che ti piace in Italia?

"Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato. L'Inter gioca molto bene, il Milan anche sta facendo buone cose. La Juve è tornata dopo qualche anno di difficoltà, per me queste sono le squadre più belle da vedere".

Dumfries ha fatto fatica all'inizio.

"In Olanda non giocava in una grande squadra, in Italia ha fatto un grande salto. Ha avuto una grande crescita e secondo me sta meritando, se adesso ha difficoltà è perché la rosa dell'Inter è forte e c'è tanta concorrenza. Per me è un grande giocatore".

