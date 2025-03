All'improvviso Mehdi Taremi. In dubbio per un problema fisico che lo tormenta ormai da diversi mesi, l'attaccante dell'Inter alla fine è sceso in campo da titolare con il suo Iran diventando poi il grande protagonista del match con la doppietta rifilata all'Uzbekistan che qualifica il Team Melli al prossimo Mondiale dopo il triplice fischio dello scontro al vertice del girone asiatico di qualificazione. E lancia segnali a Inzaghi in vista del ritorno in Italia.

Premiata, dunque, la scelta del ct Amir Ghalenoei di schierarlo dall'inizio dopo averlo lasciato totalmente a riposo nel match contro gli Emirati Arabi Uniti di giovedì scorso: servito da un intelligente tocco di Azmoun, Taremi ha colpito con una potente sassata al volo di destro sotto la traversa per il momentaneo 1-1 e trovato poi la rete del definitivo 2-2 nel finale di gara con una zampata in mischia. L'ex Porto, autore di una doppietta e in campo per 90', nel finale è rimasto qualche secondo a terra toccandosi l'inguine, ma poi si è rialzato tranquillamente per festeggiare con i compagni la qualificiazione al Mondiale e per sostenere le classiche interviste post partita.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!