A margine dell'incontro con la campionessa di sci alpino Federica Brignone , che ha consegnato la Coppa del Mondo vinta nel 2020, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato le parole di questa mattina dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a proposito dello stadio di San Siro: "Con Massimo abbiamo già battibeccato e non è il caso di ritornarci. Però conosco il suo pensiero, so che è molto affezionato a San Siro e lo posso capire. Noi proseguiremo nel nostro iter, che prevede il dibattito pubblico che è una necessità. Faremo questo passaggio e poi trarremo le nostre conclusioni. Chiaro che non sarebbe una bella cosa se le due squadre andassero a Sesto San Giovanni, io sto lavorando perché rimangano a Milano".

Senza progetto esecutivo lo fareste sul rendering presentato?

"C'è una via di mezzo, le due squadre stanno lavorando per fare qualcosa che non è puro rendering ma un progetto. Ma non voglio nemmeno io impegnare i club a spendere milioni su un progetto esecutivo senza la certezza che si andrà avanti. Io penso che si andrà avanti, ma li capisco".