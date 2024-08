L'Inter è partita per affrontare l'amichevole di stasera contro il Pisa all'Arena Garibaldi, in programma dalle 19.30. Nelle immagini raccolte da FcInterNews.it si vede la comitiva pronta per il viaggio, con il "ritorno" della coppia di amici formata da Calhanoglu e Arnautovic, ritrovatasi dopo le vacanze estive.

Il volo preso dalla truppa è un charter da Malpensa privati, i giocatori sono arrivati per conto proprio. Non ci sono i francesi Thuram e Pavard e neanche Satriano. Presenti Ausilio e Baccin. I giocatori italiani rientrati recentemente dovrebbero partire dalla panchina.