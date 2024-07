Un altro capolavoro targato Inter Media House. Come pronosticato da molti tifosi nerazzurri, per la terza puntata della stagione New Brothers e per il video di presentazione di Taremi, il club ha puntato sul soprannome dell'ex attaccante del Porto e sulle sue origini. "La Persia nel mio cuore, Milano nei miei pensieri", le parole del nuovo centravanti nerazzurro.

Ecco il video: