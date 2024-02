Quale sogno di mercato esaudirebbe Beppe Marotta, se Steven Zhang gli dicesse che ha un budget di mercato illimitato? Stuzzicato da Luca Toni, nel corso della puntata di 'Supertele', andata in onda ieri su DAZN, l'ad dell'Inter ha risposto così: "Ce ne sono tanti - le parole dell'esperto dirigente varesino -. Devo dire una cosa: è molto più difficile avere i soldi che non averli. Quando non li hai, agisci con creatività, con Ausilio più volte ci siamo detti di dover beccare le opportunità. E' normale che coi soldi potrei sceglierne 3-4, Bellingham mi fa divertire. Non vorrei fare nomi, se no peccherei..."

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!