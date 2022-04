Operazione La Spezia iniziata poco fa per l'Inter, che si è presentata alla stazione di Rho per prendere un treno direzione Liguria, dove domani alle 19 i nerazzurri affronteranno la squadra di casa allenata da Thiago Motta. Nel gruppo non figuravano due calciatori: Aleksander Kolarov, non convocato, e Ivan Perisic che non viaggerà insieme ai compagni ma li raggiungerà in serata per motivi personali. Presente Stefan de Vrij, che oggi si è allenato con il gruppo. A seguire le immagini dell'arrivo in stazione.