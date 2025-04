Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza la sfida vinta contro il Bayern Monaco anche in zona mista all’Allianz Arena:

“C’è l’attaccamento per la maglia che indossiamo tutti, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Al di là del risultato bisogna pensare a come la si è giocata. Questa squadra verrà a Milano mercoledì per passare il turno come lo faremo noi. Sapevamo che dovevamo partire forte, nei primi minuti ci hanno creato dei pericoli, poi abbuiamo fatto degli aggiustamenti. Non abbiamo perso tempo, sapevamo che avremmo potuto vincere la partita e così è stato”.

Grande risposta dopo Parma.

“Noi dobbiamo continuare in questo modo, sappiamo che la fatica si accumula, adesso speriamo di recuperare dei giocatori, avevamo cinque giocatori a Milano. Dobbiamo cercare io per primo di inventare qualcosa, oggi abbiamo finito con diversi giocatori fuori ruolo. Siamo in un momento di emergenza, ma stiamo lavorando tutti e speriamo di recuperare i giocatori che saranno sicuramente utili alla causa. Noi sapevamo che dovevamo avere personalità e giocare bene a calcio con la nostra tecnica. C’è stato l’aiuto di tutti. C’era una squadra che veniva a prenderci molto forte, ma oggi la squadra è stata bravissima”.