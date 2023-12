Una sveglia per Asllani, un taglio dal parrucchiere per Bastoni, una bella bottiglia di vino per Barella e dei vestiti carini per Thuram. Sono questi i regali che Davide Frattesi, simpaticamente nelle vesti di Babbo Natale, farebbe ad alcuni suoi compagni dell'Inter. È quanto racconta sorridendo il centrocampista nerazzurro, protagonista di uno degli ultimi video lanciati sui social dal club interista.

