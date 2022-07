"Un grande saluto ai tifosi, siete davvero speciali". Sono le parole che Simone Inzaghi ha rilasciato in occasione dell'evento della presentazione per l'evento di presentazione della maglia HOME 22/23 dell'Inter in piazza Gae Aulenti. E i giocatori nerazzurri si scatenano intondando cori con i tifosi indirizzati ai cugini rossoneri.