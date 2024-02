All'evento del lancio del terzo Inter Store a Milano in via Dante sono presente anche alcune Legend nerazzurre come Giuseppe Baresi e Fabio Galante. "L'Inter è una famiglia, non sento nessuno che vuole andare via. È una famiglia dove tutti possono dire la loro, tutti partecipano e tutti danno il loro apporto per raggiungere i risultati risultati che questa società merita", esordisce Baresi prima di lasciare la parola al 'collega'.

"Come ha detto Beppe c'è chi ha la fortuna di vivere l’Inter - dice Galante -. Noi l’abbiamo vissuta da calciatori ma poi vedo anche i dirigenti. E io faccio i complimenti anche alla società dell’Inter e al mio amico Edoardo Fasola per questo incredibile Store che nostri tempi non c’era, altrimenti saremmo stati sempre qui. Poi penso ai calciatori, ai dirigenti... andar via è veramente dura perché quando sei qui vivi il 100% ed è veramente bello. Io son stato mandato via quando giocavo, altrimenti non sarei mai andato via (ride , ndr)".

Il discorso si sposta poi sull'Inter attuale. "Dietro c’è il lavoro di tutti, della società e di chi ci lavora attorno, dell’allenatore e dei giocatori - sottolinea Baresi -. Credo che in questi due anni si sia sbagliato pochissimo. Abbiamo dovuto per per vari motivi mandare via qualche giocatore e li abbiamo sostituiti con giocatori ancora più bravi che magari gli altri non pensavano, invece noi ci abbiamo creduto: sono andati via Hakimi, Lukaku, Onana, Škriniar e li abbiamo rimpiazzati con giocatori a cui noi credevamo e altri no. Il campo ha dimostrato il valore della società nelle sue scelte, nel suo lavoro e nella sua professionalità. E i risultati danno questo valore a tutto il lavoro, anche all’allenatore. Se devo dire la verità anche io avevo dubbi all’inizio invece l’allenatore ha dato un adito al suo lavoro e alle sue scelte con giocatori che tanti non volevano e che in campo invece hanno dimostrato di aver fatto un grande lavoro".

Galante si sofferma poi sulla forza del gruppo e sul rapporto tra squadra e tifosi: "Credo che il gruppo sia la forza che dà i risultati. Quest’anno, al di là delle tantissime vittorie, abbiamo visto partite bellissime giocate incredibili e quindi è normale che il tifoso si è innamorato di questa squadra qui e va via dallo stadio contentissimo. Però come diceva Beppe è lo spirito un po’ di tutti, va dato merito Simone Inzaghi di aver creato questo gruppo. Vediamo anche quando uno non fa gol come festeggia e come si divertono negli allenamenti: questo è il segreto di quest'anno e degli anni precedenti. Sono un gruppo eccezionale e poi risultati si vedono".

La conclusione dell'intervento è affidata a Baresi: "C'è appartenenza a questi colori e a questa società, si vede dall'entusiasmo che c’è attorno a noi. Non ho mai visto questa appartenenza dei tifosi allo stadio e di tutti quelli che sono attorno ai colori nerazzurri, con questo entusiasmo e questa voglia di partecipare. E credo credo lo dimostrino anche questi negozi. C'è la partecipazione di avere il nerazzurro addosso nel sangue".

