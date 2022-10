Dopo Firenze, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha deciso di stare vicino alla squadra anche nella trasferta di Monaco di Baviera, città che domani ospiterà l'ultima gara del girone C di Champions League contro il Bayern che mette in palio solo il prestigio. Stando a quanto riferisce Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, il numero uno del club nerazzurro in questi minuti è a cena con Skriniar e compagni.