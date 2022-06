Con Paulo Dybala tornerà ad essere un' Inter sempre più argentina. Per questo La Gazzetta dello Sport ha chiesto il parere di un "esperto", Juan Sebastian Veron , un passato in nerazzurro e una grande conoscenza dei giocatori del suo Paese. "Dybala? È sicuramente l’elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi . L’Inter non aveva, nella passata stagione, un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e attacco, a parte Calhanoglu che però doveva sdoppiarsi nel ruolo di mezzala. Dybala è perfetto per agire da seconda punta, per aiutare il centravanti, chiunque egli sia, e per cucire la manovra".

Non serviranno cambi di modulo ("Dybala è adattissimo ad affiancare Lautaro") e secondo Veron ci sono buone probabilità di vedere un giocatore anche migliore di quello ammirato alla Juventus. "Dybala ha enormi qualità tecniche, ma credo che non sia ancora espresso al massimo - dice - Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo". Senza contare la voglia di riscatto che avrà il calciatore. "Non c’è dubbio - risponde Veron -. Per le qualità che ha Dybala dev’essere uno dei top d’Europa. E allora è necessario che la squadra investa su di lui, che lo metta al centro del progetto. Nell’ultimo periodo è stato spesso frenato dagli infortuni. Adesso per lui si apre una nuova carriera e sono convinto che, a ventotto anni, possa diventare quel campionissimo che tutti aspettiamo. Lui erede di Messi? Di Messi ce n’è uno solo, e per molto tempo non vedremo fenomeni come lui".

L'obiettivo, con Dybala, è chiaro. "Dico lo scudetto, perché lo ha sfiorato quest’anno senza di lui e quindi è logico aspettarsi un salto di qualità. In Champions League i nerazzurri non sono ancora al livello più alto, però stiamo parlando di una manifestazione che riserva sempre sorprese".