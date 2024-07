BPER e FC Internazionale Milano rinnovano e ampliano la loro partnership, annunciando il proseguimento del rapporto fino alla stagione 2025/26 con importanti novità.

BPER, già Official Banking Partner del Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, diventerà Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovo nome al centro sportivo di Appiano Gentile, che sarà ribattezzato BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti e sarà Official Training Kit Sleeve Partner con il suo logo sulla manica dei training kit di Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche.

Il brand avrà anche maggiore visibilità sui LED a bordocampo durante i 90 minuti dei match che si svolgeranno presso lo stadio di San Siro.

La partnership tra Inter e BPER è nata grazie alla pluriennale e proficua collaborazione di entrambe le società con Mastercard, già partner del Club nerazzurro dal 2018. Nel dettaglio, questa collaborazione permetterà di continuare ad offrire a consumatori, fan dell’Inter e possessori di carte Mastercard esperienze esclusive e uniche a tinte nerazzurre.

Una di queste sarà la possibilità di richiedere una speciale carta prepagata BPER del circuito Mastercard, celebrativa della seconda stella nerazzurra e in tiratura limitata (1908 copie, per ricordare l’anno di nascita del Club) che sarà disponibile dall’8 luglio sul sito BPER.it e presso le Filiali della Banca.

"Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di proseguire questo accordo con BPER, supportati anche dall’importante collaborazione e legame con Mastercard, entrambe realtà leader nei settori di riferimento. Continueremo questo percorso congiunto per altre due stagioni, avendo l’opportunità di evolvere ulteriormente la nostra collaborazione, a testimonianza dell’importante lavoro svolto insieme in questo primo anno e del valore del brand Inter a supporto dei grandi players nazionali ed internazionali al di fuori del mondo dello sport.”

"Siamo felici di rafforzare questa collaborazione con Inter, una delle massime espressioni calcistiche italiane e internazionali, che ha realizzato importanti risultati e reso orgogliosi i propri tifosi. Essere al fianco di una realtà sportiva così importante ci permette di condividere insieme a chi ama lo sport i valori che guidano la nostra Banca: passione, impegno e spirito di squadra", ha aggiunto Alessandro Antonello, CEO Corporate FC Internazionale Milano.