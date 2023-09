Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha dato il suo benvenuto nel novero dei partner dell'Inter a U-Power, che a partire dal derby di domani apporrà il proprio brand sulle maglie nerazzurre in qualità di Official Back Jersey Partner: "Siamo molto soddisfatti di annunciare questo nuovo e importante accordo, che rende la nostra maglia ancora più di valore. Negli ultimi anni il brand U-Power ha iniziato un importante percorso nel mondo del calcio e siamo orgogliosi che abbia riconosciuto nel nostro Club il partner ideale per compiere un ulteriore passo in avanti in questo settore e per incrementare ulteriormente la propria visibilità a livello globale, sfruttando l’ampia fanbase internazionale dell’Inter".

