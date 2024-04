Dal prato di San Siro, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram è stato raggiunto dai microfoni di CBS Sports. Tikus ha approfittato per esprimere tutta la sua felicità per questo magnifico traguardo della seconda stella arrivato anche grazie ai suoi gol: "Volevamo tutto questo per i tifosi, siamo orgogliosi e felici. Questo è il mio primo titolo in Italia, sono gasato e orgoglioso. Questo è stato un anno meraviglioso, devo ringraziare la squadra per avermi aiutato ad adattarmi velocemente a questo fantastico gruppo e questo fantastico campionato. Non è stato sempre facile, abbiamo avuto delle sconfitte come in Champions League ma penso che questo Scudetto sia meritato".

Thuram ha anche un messaggio particolare per uno degli opinionisti più celebri dell'emittente: "Voglio ringraziare, oltre ai miei genitori, anche Thierry Henry, per tutti i consigli che mi ha dato. Spero che sia solo l'inizio. Thierry è come uno zio, mi ha aiutato nei momenti difficili dicendomi le cose in faccia e ora voglio ringraziare anche lui; se sono qui è anche merito suo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!