Svelata la divisa away con lo sponsor: omaggio alla stagione 2010-2011

Dopo la presentazione ufficiale della nuova maglia dell'Inter per la stagione 2021/22 con tanto di main sponsor ufficializzato ieri, Footyheadlines.com svela un'anticipazione di quella che sarà la seconda maglia della Beneamata, ovvero la cosiddetta maglia 'da trasferta' . Come si legge sul sito specializzato, la divisa 'away' è un tributo all'iconica maglia da trasferta della stagione 2010-11. Compare ancora una volta il richiamo al Biscione - predominante nel design della prima maglia - che in questo caso è ripreso lungo i lati e sulle maniche. Proprio come per la divisa di casa, resta da capire quale logo della società apparirà sulla parte anteriore della maglia. Lenovo farà il suo debutto come sponsor sul retro della maglietta come già svelato. La maglia in questione dovrebbe essere rilasciata alla fine del mese di luglio.