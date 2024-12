Andrea Stramaccioni ha commentato Inter-Como per Dazn esprimendo giudizi positivi sulla gara dei nerazzurri. "Un primo tempo in cui è stata sorpresa dal cambio di modulo del Como, dalla sua aggressività, non è stata la solita Inter. Una vittoria costruita con l'approccio nella ripresa, con la gestione. Ha subito praticamente nulla e ha chiuso la partita col giocatore più in forma della Serie A, Marcus Thuram, che fa un gol meraviglioso", dice Stramaccioni.

"Il dato del clean sheet è un dato a cui l'allenatore tiene parecchio. Dal 4-4 con la Juve, l'Inter è tornata un bunker difensivo - aggiunge l'ex tecnico nerazzurro - Lautaro? In questa gara è stato sostituito, cosa che a volte Inzaghi non aveva fatto per fargli trovare il gol. Secondo me a Roma il suo contributo era stato molto attivo, con il Como è riuscito ad essere innescato meno. Ma è vero quel che dice Inzaghi: quando un attaccante non riesce ad essere efficace, sottolineerei la sua applicazione difensiva, le scivolate, un fallo su Goldaniga. L'atteggiamento è sempre positivo, anche nell'essere in piedi ad applaudire Thuram. ".