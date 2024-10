Dalla Cina, Steven Zhang non perde l'occasione di ribadire il suo legame con il mondo Inter che ha dovuto lasciare qualche mese fa, dopo la vittoria del ventesimo Scudetto arrivato sotto la sua egida. E lo fa congratulandosi coi tre protagonisti nerazzurri della serata del Pallone d'oro di Parigi: ad ognuno dei tre, l'ex presidente dedica una storia su Instagram ribadendo l'orgoglio per Hakan Calhanoglu e facendo grandi complimenti a Lautaro Martinez per il settimo posto globale.

