Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato Dejan Stankovic, tecnico della Samp e prossimo avversario dell'Inter in campionato.

Si immaginava di trovare una situazione così complicata? E se n’è mai pentito?

"Pentito, io? Sono fiero di essere qui. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sarebbe bastato un attimo: “Non ce la faccio, vado via”. Invece il buon marinaio non si vede con il mare piatto, ma quando è in tempesta. Le dirò di più. Sarei venuto qui anche se la Sampdoria fosse stata in una situazione peggiore".

L’arrivo di Jesé Rodriguez viene a colmare un vuoto in attacco, dove non avete avuto molta fortuna. Stavano lì i vostri problemi principali?

"Spero di utilizzarlo presto, ha assaggiato il calcio europeo ad altissimi livelli, ben vengano i campioni che possono fare la differenza. Non voglio sottolineare se in quel reparto avevamo o no problemi".