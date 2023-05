Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Siviglia, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti si è soffermato anche sulla questione legata al futuro del proprio difensore Nacho Fernandez, vicino a svincolarsi dal club madrileno e per il quale sembrano forti i sondaggi da parte dell'Inter: "Credo che capisca ciò che penso, il futuro è nelle sue mani. Sappiamo che può dare ancora molto per noi, penso che il club abbia parlato con lui ma stiamo pensando al meglio per lui. Tra una settimana la stagione cominceremo a capirne un po' di più".

