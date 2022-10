L'infortunio di Presnel Kimpembe sta obbligando Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, a completare la linea difensiva a tre con giocatori adattati come Danilo Pereira o Nordi Mukiele. Scelte forzate che tengono inevitabilmente aperto il file di mercato in vista di gennaio, con i francesi che non hanno mai perso di vista la situazione di Milan Skriniar, il cui entourage verrà convocato dall'Inter dopo la gara contro il Barcellona per cominciare a intavolare la trattativa per il rinnovo di contratto. Discorsi che comunque non interessano, almeno nell'immediato, l'allenatore dei campioni della Ligue 1: "Non è il periodo per parlarne, ora ci sono tante partite con una posta in palio sempre alta. Quindi non parlerò della finestra di mercato invernale", le sue parole in conferenza stampa.