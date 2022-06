Dall'Italia alla Francia: le voci di mercato su Milan Skriniar continuano a ricorrersi senza sosta, con il difensore dell'Inter che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe salutare Milano in questa sessione di mercato per sposare il Paris Saint-Germain.

I tifosi nerazzurri però non hanno dubbi e 'lottano' sui social per provare a trattenere lo slovacco ad Appiano Gentile. Come già accaduto a suo tempo per Alessandro Bastoni, i fan del Biscione hanno deciso di prendere d'assalto l'ultimo post su Instagram di Skrigno con commenti a tinte nerazzurre: dal semplice "Resta Skri" all'hashtag #SkriniarNonSiTocca, fino al simpatico "Skri, Parigi è brutta". Il mondo interista fa sentire la sua voce.