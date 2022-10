A pochi minuti dal fischio d'inizio di Barcellona-Inter, Milan Skriniar parla ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue dichiarazioni. "Vedendo l'accoglienza che ci hanno riservato i tifosi di casa possiamo dire che ci temono. Loro si giocano tutto, ma anche noi - dice il difensore nerazzurro -. Ogni partita si deve giocare come una finale e sicuramente sarà così anche oggi. Gara simile a quella di San Siro? Dovremo stare molto attenti dall'inizio alla fine. Sappiamo che dobbiamo difendere molto bassi, ma dovremo anche attaccare altrimenti non andremo lontano. Ci siamo parlati, ci siamo caricati, vogliamo aiutarci e dare tutto per lo stesso obiettivo".