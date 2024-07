Dopo l'evento in cui è stato svelato il calendario della Serie A 2024-25, nella cornice dell'Auditorium Multimediale di RDS a Roma, la Lega ha pubblicato il quadro completo delle 38 giornate del prossimo campionato, con i rispettivi week-end o infrasettimanale in cui verranno disputate. Clicca qui per consultare il comunicato.